Tajani: "Centrodestra è unito, Bardi candidato unico in Basilicata"

Roma, 20 feb. (askanews) - "Il centrodestra è stato, è e sarà unito, indipendentemente dai dibattiti che ci sono. Siamo uniti in Sardegna, saremo domani in piazza con Matteo Salvini e Giorgia Meloni, a sostenere il candidato presidente del centrodestra, unico candidato del centrodestra, e unico candidato del centrodestra ci sarà anche in Basilicata e sono convinto che sarà Vito Bardi". Lo ha detto il segretario di Fi, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda nel corso di una conferenza stampa di presentazione del Congresso che si terrà venerdì e sabato. In Basilicata si andrà al voto il 21 e 22 aprile.