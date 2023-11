Tajani a FI: 100mila iscritti, successo rafforza nostra azione governo

Roma, 16 nov. (askanews) - "Con il tesseramento abbiamo raggiunto i 100mila iscritti a Forza Italia. Ci fa ben sperare per il futuro e per le prossime elezioni amministrative ed europee". Lo ha detto il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa nella sede di FI a Roma. Il ministro degli Esteri ha anche annunciato il congresso nazionale "per il 23 e 24 febbraio prossimo"

"Siamo soddisfatti, questo risultato ci rafforza nell'azione di governo. Continuano ad essere protagonisti per difendere le nostre idee, i nostri valori democratici, liberali, riformisti ed europei".

"C'è grande vitalità e fermento nel nostro partito e la conferma arriva concretamente anche dai sondaggi, anche quelli più severi ci danno in crescita", ha aggiunto Tajani.

"Chi pensava che la scomparsa di Berlusconi avrebbe portato alla fine di Forza Italia è stato smentito. Berlusconi ha creato un movimento di persone che credono nei suoi valori e hanno deciso di andare avanti seguendo il suo esempio che in 30 anni ci ha indicato", ha sottolineato il vicepremier.