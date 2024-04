Sydney, Tajani: "Non risultano italiani coinvolti"

Milano, 13 apr. (askanews) - "Stiamo seguendo la situazione in Australia attraverso la nostra ambasciata a Sydney e la nostra unità di crisi. Al momento non ci risultano italiani coinvolti". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vice-premier, Antonio Tajani, a margine degli Stati Generali dell'Economia di Forza Italia a Milano.

"Non ci sono notizie certe. La polizia australiana non esclude nessuna pista, ma bisogna attendere le indagini. La nostra unità di crisi ha inviato, come facciamo sempre, dei messaggi a tutti gli italiani che sono nell'area per far sì che ogni italiano possa essere aggiornato su ciò che sta accadendo", ha aggiunto.