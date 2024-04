Suviana, recuperato ultimo disperso: bilancio definitivo 7 morti

Milano, 12 apr. (askanews) - I vigili del fuoco hanno recuperato

il corpo dell'ultimo disperso nell'area del lago di Suviana dopo

l'esplosione avvenuta alla centrale idroelettrica Enel Green

Power di Bargi. Il bilancio definitivo della tragedia è dunque di

7 morti.

Dei quattro dispersi, mancava all'appello il 68enne napoletano Vincenzo Garzillo, in pensione da un anno e attualmente consulente di una società di ingegneria.

La procura di Bologna ha aperto un'indagine per disastro e omicidio colposo, per risalire alle cause della tragedia e cercare di far luce sulla catena degli appalti. Saranno sequestrati i piani 8 e 9 della centrale dove è avvenuto l'incidente, non l'intera struttura.

"Alla centrale idroelettrica di Bargi non c'erano problemi di sicurezza e nessuna catena di subappalti" ha ripetuto in diverse interviste l'ad di Enel Green Power, Salvatore Bernabei.

Inviati del 12/04/24 11:57 -- Audio - Suviana, recuperato l'ultimo disperso: bilancio definitivo 7 morti

00:00:00:00 20240412_video_11565963 00:00:00:00 00:00:00:00 00:00:00:00