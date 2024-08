Supercoppa europea, l'Atalanta cerca l'impresa contro il Real Madrid

Varsavia, 14 ago. (askanews) - L'Atalanta cerca l'impresa, forte della conquista dell'Europa League, affronterà i campioni d'Europa del Real Madrid. La squadra di Gasperini darà il tutto per tutto allo Stadio PGE Narodowy di Varsavia (Stadio Nazionale), in Polonia. Il fischio d'inizio del match è previsto alle ore 21:00.

Prima del match i giocatori hanno fatto un allenamento di rifinitura e alla vigilia della partita l'allenatore ha detto: "È chiaro che sulla carta il pronostico è ancora più chiuso di quando lo era con il Bayer Leverkusen, che pur arrivava da una striscia di risultati positivi di tutta la stagione. Questo è un ostacolo ancora più grande, ma anche per noi la motivazione è ancora più grande. Nel calcio non succede sempre, ma qualche volta succede anche di sovvertire pronostici."

Gasperini sfiderà Ancelotti: "Quello che ha fatto Carlo in questi anni è sotto gli occhi di tutti, è uno degli allenatori più titolati al mondo, è un punto di riferimento per tanti. Abbiamo fatto il corso a Coverciano insieme, ci conosciamo da tanto tempo, è sicuramente un rapporto di grande stima. È bello ritrovarsi in una finale europea dopo tanto tempo, lui sicuramente è più abituato, ma è un bel traguardo anche per me".