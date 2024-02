Sunak a Belfast invita il governo Nord Irlanda a mettersi al lavoro

Roma, 5 feb. (askanews) - Al suo arrivo domenica a Belfast, nel corso di una visita a una base di elicotteri da soccorso, il primo ministro britannico Rishi Sunak ha invitato l'esecutivo dell'Irlanda del Nord a mettersi al servizio dei cittadini, dopo il ritorno del governo di unità nazionale guidato per la prima volta da una repubblicana, la vice-presidente dello Sinn Fein, Michelle O'Neill, favorevole all'unificazione dell'isola.

"L'accordo che abbiamo negoziato l'anno scorso, 3,3 miliardi di sterline, rappresenta un accordo generoso ed equo per l'Irlanda del Nord, e soprattutto sostenibile e punta ad assicurare che le finanze pubbliche siano sostenibili nel lungo termine in Irlanda del Nord. Questo è l'approccio che abbiamo adottato e penso che andrà a vantaggio di tutti. E ora che l'esecutivo è tornato a funzionare, è giusto che le persone possano contare sui loro responsabili politici per concentrarsi sulle loro priorità, a partire dai servizi pubblici. Da troppo tempo non c'è stato un governo decentrato funzionante in questa regione, ma ora lo abbiamo e può iniziare a concentrarsi sui risultati per tutti", ha affermato.

È la settima visita di Sunak nella provincia britannica da quando è diventato premier 15 mesi fa. Il capo del governo britannico incontrerà lunedì i responsabili politici dell'Irlanda del Nord, oltre al primo ministro irlandese, Leo Varadkar, che si recherà anche lui a Belfast.

La ripresa del governo decentrato permetterà lo sblocco da parte di Londra di un pacchetto di 3,3 miliardi di sterline (circa 3,9 miliardi di euro) per sostenere i servizi pubblici, che hanno conosciuto recentemente uno sciopero di portata storica.