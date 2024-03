Summit Ue, Von der Leyen: continuiamo chiaramente a sostenere l'Ucraina

Bruxelles, 22 mar. (askanews) - "Continuiamo chiaramente a sostenere l'Ucraina, come ci siamo impegnati a fare. Il versamento di 5,5 miliardi di euro effettuato questa settimana è il primo del fondo per l'Ucraina ed è un'ulteriore prova della nostra determinazione."

Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla conferenza stampa organizzata al termine della prima giornata del vertice UE a Bruxelles. Von der Leyen, inoltre ha spiegato di aver accolto con favore la "storica decisione" dei leader UE di dare il via libera all'avvio dei negoziati di adesione della Bosnia-Erzegovina e ha messo in guardia Israele contro un'operazione terrestre a Rafah.

"Il Consiglio europeo sostiene in modo specifico il corridoio marittimo tra Cipro e Gaza per convogliare aiuti supplementari. Esortiamo il governo israeliano a non intraprendere operazioni terrestri a Rafah", ha detto.

"Accolgo con favore la storica decisione dei leader di avviare i negoziati di adesione con la Bosnia-Erzegovina. Il Paese ha adottato misure impressionanti per avvicinarsi alla nostra Unione, ci sono stati più progressi realizzati in poco più di un anno che in oltre un decennio".