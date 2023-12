Sulla Life Support di Emergency con visori 3D per salvare i migranti

Roma, 13 dic. (askanews) - Fino al 17 dicembre negli Spazi Natale di Emergency, in 19 città italiane, oltre ai prodotti solidali per sostenere i progetti della Ong per il diritto alla cura in Italia e nel mondo, si potrà salire virtualmente a bordo di una nave impegnata nel soccorso dei migranti nel Mediterraneo Centrale e, con i visori a 360 gradi, assistere a un'operazione di ricerca e soccorso in tutte le fasi, fino allo sbarco in un porto sicuro, dal punto di vista dei soccorsi e dei soccorritori.

Un'esperienza sulla Life Support grazie al video in realtà virtuale girato durante una missione della nave Search and Rescue di Emergency che da dicembre 2022 a oggi ha tratto in salvo oltre 1.200 persone. Sauro Forni, infermiere sulla nave: "Uno dei momenti più delicati della missione è quando viene avvistata la barca in stress, l'approcico e l'inizio del salvataggio, le persone tendono ad agitarsi e c'è il rischio che la barca si ribalti, poi ci sono le fasi belle ed emozionanti, la salita delle persone e quando prendono coscienza che sono salvi, poi lo sbarco, spesso il porto assegnatoci comporta lunghi giorni di navigazione, si creano rapporti umani intensi e l'approdo in Italia è un momento toccante".

Dai cesti e tessuti dall'Uganda agli accessori realizzati con materiali di riciclo, dai dolci natalizi alle magliette dell'associazione: sono solo alcuni dei prodotti che si possono acquistare sia online, sia in uno dei negozi di Natale Emergency presenti ad Aosta, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Ferrara, Firenze, Genova, Macerata, Milano, Napoli, Padova, Pisa, Roma, Teramo, Torino e Venezia. Tanti i prodotti provenienti dai paesi in cui l'associazione lavora o da realtà solidali che collaborano con la Ong.