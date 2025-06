Sudcorea al voto per eleggere il nuovo presidente dopo Yoon

Seoul, 3 giu. (askanews) - I sudcoreani si recano al voto per scegliere un nuovo presidente sei mesi dopo che l'ex presidente Yoon Su-yeol ha decretato la legge marziale in un annuncio a sorpresa, che ha dovuto ritirare in poche ore. Eventi che hanno poi portato alla sua incriminazione, all'impeachment e alla destituzione definitiva.

Il favorito nei sondaggi è Lee Jae-myung, candidato progressista del Partito democratico (PD), che ha fatto campagna promettendo di sconfiggere le "forze insurrezionali" guidate da Yoon; dovrà vedersela con Kim Moon-soo, il candidato del partito di Yoon, il conservatore Partito del potere del popolo (PPP), che ha sfruttato i numerosi processi in corso contro Lee e il suo stile di leadership aggressivo per promettere un futuro libero dalla "dittatura".

In totale, cinque candidati si contendono la massima carica politica dopo che due si sono ritirati durante la campagna. Oltre a Lee e Kim, concorrono Lee Jun-seok del Nuovo partito riformista, Kwon Young-guk del Partito democratico del lavoro e Song Jin-ho, indipendente.

Poiché l'elezione si svolge in anticipo per sostituire Yoon, il nuovo presidente assumerà immediatamente l'incarico senza alcun periodo di transizione.

Dopo mesi di caos politico, i sudcoreani hanno mostrato interesse per queste elezioni: il 34,74 per cento degli iscritti ha già votato nelle votazioni anticipate di giovedì e venerdì scorsi, la seconda percentuale più alta dal 2014, anno d'introduzione del voto anticipato.

Lo scrutinio dei voti inizierà poco dopo la chiusura dei seggi. L'annuncio di un vincitore è atteso intorno alla mezzanotte locale, anche se il conteggio dei voti sarà probabilmente completato nel mattino di mercoledì 4 giugno (nella notte in Italia).