Sudafrica, almeno 78 minatori morti in una miniera illegale

Stilfontein (Sudafrica), 16 gen. (askanews) - Sono almeno 78 i minatori illegali morti in una miniera d'oro abbandonata a Stilfontein, a circa 140 chilometri da Johannesburg. Le autorità, per giorni, hanno lavorato per cercare di estrarre i corpi e tirare fuori i sopravvissuti. "È il quarto giorno di questa particolare operazione e possiamo confermare che abbiamo recuperato 246 minatori illegali vivi, 78 sono stati certificati come deceduti", ha detto Athlenda Mathe, portavoce della polizia.

La comunità locale aveva espresso il timore che ci fossero centinaia di persone morte sottoterra, accusando il governo di aver tagliato le forniture di cibo e acqua per costringerli a uscire. Chiamati "zama zamas", ovvero "quelli che ci provano", questi minatori, a Stilfontein da settimane, sono per lo più immigrati dai paesi vicini, accusati di criminalità dal governo.

"Non gli abbiamo impedito di uscire", ha spiegato ancora la portavoce della polizia, affermando che "fornendo cibo, acqua e beni di prima necessità ai minatori clandestini, la polizia permette alla criminalità di prosperare".

Gli agenti hanno arrestato tutti i minatori salvati. Per tirarli fuori dalla miniera in disuso, che si estende per 2,6 chilometri sottoterra, è stata usata una macchina speciale. Sempre secondo la polizia, dei minatori estratti vivi solo cinque sono sudafricani, la maggior parte viene da Mozambico, Lesotho e Zimbabwe. Residenti e attivisti continuano a accusare agenti e autorità di aver perpetrato un massacro.