Stop a vittime civili. A Roma l'installazione "Not a Target" di MSF

Roma, 27 giu. (askanews) - A piazza San Silvestro a Roma, sagome a grandezza naturale che mostrano volti e raccontano storie di bambini, madri, pazienti, operatori e operatrici umanitari in guerra. È l'installazione "Not a Target", realizzata dalla street artist Alice Pasquini per Medici Senza Frontiere (MSF), che resterà sulla piazza fino al 9 luglio.

Gaza, Ucraina, Sudan, Yemen e Repubblica Democratica del Congo: guerre di oggi accomunate dalle conseguenze devastanti sulla vita dei civili. Storie drammatiche che appaiono in uno spazio dove non dovrebbero essere: è l'effetto sorpresa voluto da "Not a target", un invito a leggerle, sentendosi vicini ai loro protagonisti. Vista da lontano, l'installazione prende la forma di un abbraccio corale, tra medico e paziente, tra madre e figlio.

Francesca Langiano, specialista eventi e curatrice, ha spiegato che l'installazione "racconta le storie di vittime civili e di operatori di Medici Senza Frontiere coinvolti in cinque grandi conflitti dei nostri tempi; l'obiettivo è ribadire che le strutture sanitarie e i civili non possono diventare un obiettivo militare".

Nei giorni successivi, l'installazione sarà animata da visite guidate e momenti di approfondimento per un'esperienza immersiva, condotti da operatori e operatrici umanitari di MSF. L'iniziativa è aperta gratuitamente al pubblico e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Roma.