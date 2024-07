Stoltenberg: Ucraina in Nato? Non è questione di se ma di quando

Washington, 11 lug. (askanews) - "Non è una questione di se, ma di quando avverrà l'adesione dell'Ucraina alla Nato": lo ha detto Jens Stoltenberg durante la conferenza stampa a Washington al summit Nato.

"Mentre l'Ucraina continua le sue riforme vitali, noi continueremo a sostenerla nel percorso irreversibile verso l'adesione alla Nato. Il lavoro che stiamo facendo insieme ora - ha aggiunto Stoltenberg - garantirà che, quando sarà il momento giusto, l'Ucraina possa aderire senza ritardi. Non è una questione di se, ma di quando". "In questo mondo pericoloso, amici e partner sono più importanti che mai", ha concluso il segretario generale dell'Alleanza. Poi un aperto e duro attacco alla Cina che "è diventata un fattore determinante nella guerra della Russia contro l'Ucraina" ha detto Stoltenberg. "Il sostegno della Cina aumenta la minaccia che la Russia rappresenta per la sicurezza euro-atlantica. Gli alleati hanno affermato chiaramente che la Cina non può consentire il più grande conflitto in Europa nella storia recente senza che ciò incida negativamente sui loro interessi e reputazione.