Stellantis, Urso: Elkann in Parlamento dopo il 17 con nuovo Piano

Roma, 14 dic. (askanews) - Il presidente di Stellantis, John Elkann, potrà accogliere l'invito di intervenire in Parlamento una volta definito il nuovo Piano per l'Italia, dopo il tavolo del 17 dicembre al Mimit. Lo ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del suo intervento ad Atreju.

"Io credo - ha detto il ministro - che la prima tappa importante per dimostrare che vi è un nuovo grande inizio nello spirito di piena collaborazione fra tutte le parti: Governo, regioni, sindacati e certamente azienda e le aziende dell'indotto della componentistica, è quello del tavolo del 17. Se come penso in quel momento sarà possibile enucleare un Piano Italia che abbia risorse importanti e significative per investire in ricerca, innovazione, piattaforme e nuovi modelli negli stabilimenti italiani e nel contempo un rapporto pienamente collaborativo con l'industria della componentistica per gestire la transizione insieme, penso che poi il presidente Elkann potrà accogliere l'invito del Parlamento presentando quello che è il nuovo Piano di Stellantis in Italia anche alla luce delle decisioni che dovranno essere assunte in Europa e quindi delle nuove, necessarie, regole europee".