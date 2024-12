Stellantis, Urso: "Chiesto piano che riporti l'Italia al centro"

Roma, 4 dic. (askanews) - Il 17 dicembre è in programma il tavolo Stellantis in cui "l'azienda è impegnata a presentare, su nostra richiesta, un piano industriale di sviluppo che riporti alla centralità gli stabilimenti italiani, che assicuri l'occupazione e gli investimenti necessari per affrontare la sfida" della transizione. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, durante il question time alla Camera.

"E' nostra intenzione aumentare la dotazione del fondo automotive - ha aggiunto - con le risorse aggiuntive destinate ai contratti di sviluppo nelle filiere strategiche per il 2025 riteniamo di poter garantire una somma equa o anche superiore a quanto originariamente prevista. Poi dal 2027 al 2036 è istituito un fondo che può contare su 24 miliardi di euro in 10 anni per finanziare gli interventi in materia di investimenti. Ma il problema è nella follia delle regole europee, su cui siamo impegnati per cambiarle. L'Italia sta avendo in Europa la responsabilità di farlo e ci riusciremo".

"Siamo convinti che il tavolo del 17 possa rappresentare un nuovo inizio per gli stabilimenti italiani" di Stellantis. "Siamo impegnati con tutte le forze sociali e produttive - ha aggiunto - siamo al tavolo nella consapevolezza che questa non è la sfida di un Governo, ma la sfida di un Paese, della nostra Italia".