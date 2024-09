Stellantis, Meloni: "Governo farà la sua parte per i lavoratori"

New York, 25 set. (askanews) - Il governo farà la sua parte, soprattutto per aiutare i lavoratori di Stellantis, dialogando con l'azienda con una interlocuzione che tenga conto degli interessi del Paese e della difesa dei siti produttivi. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a New York, a margine degli incontri all'Assemblea Generale dell'Onu.

Il governo - ha affermato Meloni - farà la sua parte come l'ha sempre fatta soprattutto per aiutare i lavoratori anche dialogando con Stellantis, a patto che le proposte che si portano siano favorevoli per gli interessi italiani. Questa è la grande novità nel rapporto con queste grandi aziende che il governo ha cercato di introdurre. C'è un confronto franco, ci sono iniziative che il governo ha portato avanti come il tema degli incentivi poi certamente chiediamo che quando si ha un'interlocuzione si faccia anche immaginando l'interesse della politica che è difendere i suoi siti produttivi e i lavoratori".

"Poi - ha concluso - anche con il mondo industriale italiano, europeo e occidentale una valutazione su come sta evolvendo il rapporto con l'auto prima o poi si debba fare perché rischiamo di essere convinti di vivere in un mondo che è cambiato".