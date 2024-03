Stella per Dr. Dre a Hollywood, festa con Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent

Roma, 20 mar. (askanews) - A quasi 60 anni, anche Dr. Dre ha la sua stella su Hollywood Boulevard, è la 2775esima della Walk of Fame.

Il grande produttore e artista hip hop ha festeggiato a Los Angeles davanti a centinaia di fan e ad alcuni dei suoi più famosi collaboratori come Snoop Dogg, Eminem e 50 Cent.

"Adoro l'idea di essere ricordato sulla Hollywood Walk of Fame ed è un incredibile tributo alla mia arte - ha detto alla cerimonia Dr.Dre - crescendo a Compton, non avrei mai immaginato che un giorno sarei stato rappresentato qui tra alcuni dei miei eroi d'infanzia". "Mi piace - ha aggiunto - che questo onore sia unico a Los Angeles e che porti i fan di tutto il mondo nella mia città natale per entrare in contatto con i loro artisti preferiti. Quindi sì, sarò qui per sempre".

Dr. Dre, nome d'arte di Andre Romelle Young, secondo la rivista Forbes è tra i rapper più ricchi del mondo; ha contribuito a diffondere il cosiddetto "Gangsta Rap" a sfondo politico con gli N.W.A e dopo il loro scioglimento è diventato famoso soprattutto come produttore di album rap, guidando poi anche diverse case discografiche.