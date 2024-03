Stefano Lentini compone la colonna sonora di "Studio Battaglia 2"

Milano, 26 mar. (askanews) - In anteprima video making of della colonna sonora di "Studio Battaglia 2" composta da Stefano Lentini, autore della colonna sonora originale edita da Edizioni Curci e Palomar della seconda stagione della serie TV attualmente in onda su Rai1.

Eseguita dalla pianista Gilda Buttà e dal Quartetto Adorno (Edoardo Zosi e Liù Silvia Pelliciari al violino, Benedetta Bucci alla viola e Stefano Cerrato al violoncello) insieme a Marco Rovinelli alla batteria, la colonna sonora è stata creata e prodotta da Stefano Lentini (che per la colonna sonora ha anche suonato chitarre, basso elettrico, pianoforte e flauto) e mixata a Londra dal tecnico del suono tre volte Grammy Award Geoff Foster con il quale Lentini ha già condiviso un Doppio Disco di Platino. Il mastering è stato realizzato da Bo Kondren presso il Calyx di Berlino.

Compositore e produttore, Stefano Lentini ha firmato lo Stabat Mater per "The Grandmaster" di Wong Kar Wai, film candidato a due Premi Oscar, numerose colonne sonore, tra cui quelle per le serie tv "La Porta Rossa" e "Mare Fuori", e progetti discografici come "Fury" e "Verdi Revisited". Gli universi sonori di Lentini, poliedrici, stratificati e sempre originali, creano esperienze che arricchiscono e amplificano l'esperienza cinematografica. Doppio disco di Platino, la sua musica piega i generi, ridefinisce le regole e porta la classica nel XXI secolo. La rivista Rolling Stones l'ha definita "un viaggio attraverso la psiche umana".