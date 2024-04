Stati Generali Cinema, Santanché: cineturismo fondamentale per Sicilia

Siracusa, 12 apr. (askanews) - "Quello del cinema ci sembra un turismo dirimente per la crescita del turismo anche per questa isola, nessuno può dimenticare il Gattopardo o altri film bellissimi girati in Sicilia o la serie tv 'White Lotus' che ha fatto diventare ancora di più questa isola una destinazione turistica, stiamo lavorando su questo, il cineturismo è fondamentale e con l'assessore (Elvira Amata, assessora per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo della Regione Siciliana) a cui devo fare i complimenti perché ha messo un parterre con tutti i player del settore, si va avanti lavorando insieme ministero e regione".

Così la ministra del Turismo Daniela Santanché a margine degli Stati Generali del Cinema in Sicilia che si aprono oggi al Castello Maniace di Ortigia.

"La Sicilia si può aiutare - ha aggiunto - facendo capire alle case di produzione, anche internazionali, che questo è uno scenario bellissimo, con le sue città e le tante piccole realtà, fargli trovare le maestranze, professionisti del settore e far vedere che la Sicilia è pronta, dobbiamo invogliarli a venire in Sicilia e togliere la burocrazia se mette lacci e fa sì che le cose diventino più difficili; questi tre giorni infatti servono per capire quali sono le azioni da intraprendere per far diventare ancora più d'appeal la Sicilia".