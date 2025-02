Starmer: l'Ucraina deve essere al centro dei colloqui di pace

Londra, 13 feb. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer insiste sul fatto che l'Ucraina deve essere "al centro" dei colloqui per porre fine al conflitto con la Russia, dicendo ai giornalisti a Londra che "non possono esserci negoziati senza l'Ucraina". "Nessuno vuole che il conflitto continui e gli ucraini, più di chiunque altro, vogliono che il conflitto finisca. Ma dobbiamo assicurarci che l'Ucraina sia al centro di tutto questo. Non ci possono essere negoziati senza l'Ucraina, senza che l'Ucraina sia al centro di tutto. Ed è davvero importante che l'Ucraina sia nella posizione più forte possibile, sia che si tratti di discussioni o nel proseguimento dei combattimenti".