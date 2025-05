Starmer dettaglia accordo Uk-Usa che abbatte dazi acciaio e alluminio

Roma, 8 mag. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha confermato che l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti eliminerà i dazi sull'acciaio e sull'alluminio britannici. Intervenendo presso lo stabilimento produttivo del colosso automobilistico britannico Jaguar Land Rover nelle West Midlands, Starmer ha affermato che l'accordo comporta anche "un'enorme e significativa riduzione" per le case automobilistiche. "Abbiamo concordato le basi di un accordo storico per la prosperità economica, un accordo che proteggerà le imprese britanniche e salverà migliaia di posti di lavoro in Gran Bretagna: posti di lavoro davvero importanti, qualificati e ben retribuiti. Eliminerà i dazi sull'acciaio e sull'alluminio britannici, riducendoli a zero. Fornirà garanzie vitali per il nostro settore delle scienze biologiche, così importante per la nostra economia. E garantirà un accesso al mercato senza precedenti agli agricoltori britannici, senza compromettere i nostri elevati standard. E per le fantastiche auto britanniche che producete qui, che vediamo ovunque intorno a noi, questo accordo significa che i dazi statunitensi saranno ora ridotti dal 27,5% al 10% per 100.000 veicoli ogni anno. Si tratta di una riduzione enorme e importante".