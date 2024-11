Milano, 6 nov. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer si congratula con Donald Trump per "la sua storica vittoria elettorale" nel voto presidenziale americano, aggiungendo che non vede l'ora "di lavorare con lui negli anni a venire". "Come nostri più stretti alleati, il Regno Unito e gli Stati Uniti continueranno a lavorare insieme per proteggere i nostri valori condivisi di libertà e democrazia", ha detto Starmer al Parlamento britannico.