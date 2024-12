Stagione di rilancio per Fondazione Fincantieri, tra passato e futuro

Roma, 9 dic. (askanews) - La Fondazione Fincantieri apre una nuova stagione di rilancio, ampliando la sua missione con progetti culturali, di innovazione e inclusione. Costituita nel marzo 2008, negli anni Fondazione Fincantieri si è impegnata nella tutela di un patrimonio unico fatto di documenti e manufatti di "archeologia industriale" relativi alla cantieristica navale, sia civile che militare, che rappresenta anche un'eredità culturale per il paese, come evidenzia l'ad del gruppo, Pierroberto Folgiero:

"L'idea è di valorizzare il passato in ottica di futuro, quindi non c'è nessuna autoreferenzialità. C'è semplicemente andare a prendere lo spunto dal passato, prendendo soprattutto la responsabilità del passato e la responsabilità del passato è trasformarlo in futuro che è il vero lavoro che dovrebbe fare un manager", ha dichiarato.

L'attività della Fondazione si svolgerà lungo tre pilastri: storia, innovazione e inclusione, attraverso l'istituzione di percorsi di studio, laboratori e borse di studio con partner istituzionali, accademici ed enti di ricerca. Un ponte quindi tra il passato e il futuro come prosegue Folgiero:

"La storia di Fincantieri, distribuita in moltissimi anni parla di integrazione con il mondo sociale. Siamo un pezzo della storia del paese e dovremo continuare ad esserlo quindi ha un'ambizione molto solida sulla parte industriale che è nel nostro Dna e si tutte le adiacenze dell'industria del futuro che è l'innovazione da una parte e la responsabilità sociale dall'altra. Quindi se saremo qui tra dieci, tra 20 anni o tra altri 230 anni, perché questi sono gli anni della storia di Fincantieri e se avremo saputo innovare e integrarci socialmente".

A evidenziare la nuova fase di rilancio la Fondazione Fincantieri ha dato vita a una collana editoriale che racconta in cinque libri, uno per ogni epoca, la storia del settore dalla sua nascita nell'Unità d'Italia fino ad oggi, mettendo in luce il ruolo centrale giocato da Fincantieri in oltre due secoli. Il primo volume, presentato in anteprima, è intitolato "Fondazione Fincantieri. Un viaggio nella storia della navalmeccanica italiana".