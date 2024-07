Stadio della Roma: ecco il video presentato al sindaco Gualtieri

Roma, 24 lug. (askanews) - La Roma ci riprova: il vicepresidente Ryan Friedkin e la CEO Lina Souloukou, hanno incontrato oggi il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per discutere i piani per il nuovo stadio del club, presentando un video con il render del progetto. Secondo la società, "La presentazione video del progetto ha suscitato una risposta entusiastica, mostrando la visione unica e il design moderno del nuovo stadio. Al centro di questa visione c'è la nuova Curva Sud, destinata a diventare la più grande d'Europa, che rappresenterà una testimonianza della passione incrollabile dei sostenitori dell'AS Roma". Il nuovo impianto, come annunciato già nel 2022 dovrebbe sorgere a Pietralata. Le immagini con il richiamo al Colosseo provocano emozioni fra i tifosi giallorossi: un po' orgoglio un po' scaramantici timori.