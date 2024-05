Spazio, Urso: legge organica in parlamento nei prossimi mesi

Roma, 22 mag. (askanews) - "Nel collegato spazio alla precedente legge di bilancio è prevista una dotazione iniziale di 320 milioni per sostenere la space economy. Questo disegno di legge collegato rappresenterà una tappa intermedia importante e significativa con la legge organica sullo spazio che porteremo all'approvazione parlamentare nei prossimi mesi". Lo ha detto il Ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso in un videomessaggio in occasione dell'evento #AEROSPAZIO24 organizzato da Withub, Eunews, GEA Agency e Fondazione Art.49.