Spazio, Colagrande (AM): in futuro probabili altre iniziative spaziali dell'Aeronautica

Milano, 21 feb. (askanews) - "Probabilmente ci saranno altre opportunità, altre iniziative a cui l'Aeronautica Militare parteciperà. Per quanto riguarda la nuova situazione spaziale che verrà costruita da Axiom, una gran parte delle strutture verrà realizzata in Italia, da Thales Alenia Space e questo ci porta a dover essere assolutamente presenti in questa nuova realtà che vedrà, in futuro, delle attività spaziali nei prossimi anni".

Così il Sottocapo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrande, parlando a Milano a margine di un evento con la stampa, secondo appuntamento del post flight tour della missione spaziale commerciale Ax-3 Voluntas, con l'astronauta italiano Walter Villadei, Colonnello dell'Aeronautica Militare.