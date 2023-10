Sparatoria nel Maine in ristorante e bowling, almeno 16 morti

Milano, 26 ott. (askanews) - Sono almeno 16 i morti nell'ennesima strage avvenuta negli Stati Uniti per mano di un uomo che armato è entrato in questo caso in un ristorante e in una sala bowling a Lewiston, nel Maine. Un bilancio ancora molto confuso, in cui si parla anche di diversi feriti e che le autorità hanno definito "destinato a salire".

Il principale sospettato e attualmente in fuga ricercato dalle forze di polizia è un 40enne istruttore di armi da fuoco della Riserva dell'Esercito degli Stati Uniti.

La città è in allarme, i negozi sono stati chiusi e tutti sono stati invitati a stare al riparo.