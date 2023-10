Spagna, il Re dà a Sanchez incarico per formare un governo

Madrid, 3 ott. (askanews) - La presidente del Congresso dei deputati spagnoli, Francina Armengol, ha annunciato che il Re Felipe VI ha proposto che il leader dei Socialisti, Pedro Sanchez, tenti di ottenere i voti necessari per la formazione di un governo e per ottenere il via libera dopo il dibattito di investitura. "Annuncio che domani, senza perdere tempo, inizieremo i contatti con i diversi gruppi parlamentari e logicamente inizierò questo ciclo di contatti con la vicepresidente del Governo, con Yolanda Dìaz, con la leader del partito SUMAR, che è la formazione con la quale aspiriamo a formare un nuovo governo di coalizione progressista" ha detto Sachez dopo l'incontro col Re.

"Lavoreremo per ottenere al Congresso non solo una maggioranza per l'investitura ma anche una maggioranza di legislatura che dia un governo della Spagna e, in secondo luogo, dia stabilità al Paese nei prossimi 4 anni per affrontare in modo equo ed efficace le sfide poste all'intera società spagnola".