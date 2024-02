Space Hotels festeggia alla BIT 2024 i 50 anni di attività

Milano, 5 feb. (askanews) - Space Hotels - gruppo alberghiero che vanta una collezione di alberghi indipendenti in 30 tra le più belle destinazioni italiane - festeggia alla BIT 2024 i sui cinquant'anni di attività.

Fondata nel febbraio del 1974 da un gruppo visionario di albergatori italiani, Space Hotels ha rivoluzionato l'esperienza di viaggio introducendo un innovativo centro di prenotazioni garantendo già allora un servizio innovativo, rapido, flessibile e professionale.

E oggi, a distanza di cinque decenni, Space Hotels è un punto di riferimento di eccellenza nel settore. "Cinquant'anni sono tantissimi nel mondo del turismo - commenta Franco Coppini, presidente di Space Hotels - Nelle diverse attività siamo passati dal telex al fax, e oggi alle mail. Il GDS aveva solo determinate funzioni; le OTA non esistevano... Insomma non è stato facile restare al passo con i tempi e i cambiamenti, ma ci siamo riusciti. Qui alla BIT possiamo trovare solo pochissime aziende che possono vantare questo primato. E non si tratta di un traguardo 'importante', ma 'importantissimo'. Essere qui dopo cinquant'anni vuol dire che siamo sempre stati in grado di supportare gli alberghi, essere presenti al loro fianco, e lavorare a loro favore".

Il network Space Hotels è di oltre 45 alberghi indipendenti da 3 e 4 stelle; strutture che nel 2023 hanno partecipato e contribuito a segnare un notevole successo per Space Hotels con un incremento del 36,5 per cento del fatturato rispetto all'anno precedente. "Il nostro partner tipo - aggiunge Coppini - è un albergatore che vuole rimanere indipendente, ma vuole presentarsi al mondo intero con tutti gli strumenti necesari dal punto di vista tecnologico all'avanguardie di primario ordine".

I paesi chiave che hanno contribuito in modo significativo al successo dell'ultimo anno includono non solo l'Italia, da sempre il principale mercato, ma anche Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito e la Spagna. Un dato che conferma e consolida la fiducia e l'apprezzamento che i viaggiatori dai mercati più ricchi ed esigenti di tutto il mondo nutrono per la qualità del servizi offerta. E che - nella prospettiva delle attività per il 2024 - consente una aspettativa positiva.

"Sono ritornati i viaggiatori dal mercato americano che la fa da padrona insieme a quello nazionale - conferma il presidente di Space Hotels - Il mercato inglese è sempre presente e conferma la sua domanda, sta crescendo poi il mercato tedesco e quello spagnolo. Questi sono ottimi riscontri avuti nel 2023, che è stato un anno record per noi e per noi albergatori, e ottimi segnali per il 2024 e ci auguriamo prosegua su questa strada".

Nel corso del 2023, infine, il Gruppo ha ampliato la sua rete affiliando due nuovi gioielli dell'ospitalità: a Roma, il Borghese Contemporary Hotel; e a Ragusa, il Relais Chiaramonte. "Space si allarga - , conclude Coppini. E' presente già nelle principali città italiane; e vorrebbe ampliarsi ancora di più: e ci rivolgiamo agli alberghi business che cercano un partner affidabile che lasci la libertà all'albergatore di esprimersi al meglio e fare il suo lavoro".