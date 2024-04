Sostituzione finestre: opportunità di business per i rivenditori

Roma, 4 apr. (askanews) - In Italia oltre il 50% delle abitazioni è dotato ancora di vecchi serramenti, quando invece sarebbe molto importante sostituirli, sia per efficientare quanto prima gli immobili, in vista anche delle nuove normative europee, ma anche per avere un maggiore comfort abitativo e un miglior design e qualità estetica. Delle potenzialità del settore ne parla Vittorio Albergo, Direttore commerciale della Invi Srl di Melfi: "E' importante che il rivenditore abbia la possibilità di far capire al cliente finale il risparmio economico reale. Noi offriamo alla nostra rete di rivenditori partner un programma che riesce a quantificare l'effettivo risparmio economico in bolletta che il cliente finale ottiene a fine anno con la sostituzione degli infissi." Sempre più persone oggi sono informate dei vantaggi e delle caratteristiche degli infissi. "Si informano accuratamente, utilizzando canali social e internet - prosegue Albergo - Dunque il rivenditore deve affidarsi a un partner che sia in grado di offrirgli una moltitudine di soluzioni: noi abbiamo compreso questa esigenza, tanto è che abbiamo messo a disposizione alla nostra rete di rivenditori partner una vasta gamma di prodotti, colori e rifiniture e anche servizi. Il rivenditore deve prendere in considerazione anche altri aspetti, come la tempistica di consegna, che deve essere sempre più veloce, ma anche operazioni di comunicazione. Un'attività di co-marketing, ad esempio, che non dia attenzione e visibilità solo all'azienda fornitrice ma anche allo stesso rivenditore, al suo marchio nel territorio in cui opera. Questa per noi è una prerogativa assolutamente fondamentale" E nella scelta dei serramenti? Quali sono le soluzioni che possono fare la differenza? Tra le proposte più interessanti e più richieste ci sono i serramenti in PVC. "Rappresenta la tipologia di prodotto-finestra in assoluto più trainante. D'altra parte, il serramento in PVC fornisce tanti vantaggi all'utente finale benché non "semplice" da un punto di vista tecnico/produttivo. Noi possiamo vantare una lunga tradizione nella realizzazione degli infissi in PVC che risale al 1978, anno di fondazione di questa azienda. Un altro plus significativo di ogni fornitore è quello di offrire prodotti e servizi di elevato standard qualitativo ma a un prezzo competitivo nel mercato. Questa è la sfida che noi di Invi abbiamo posto in essere per la nostra azienda, con importanti investimenti per quello che riguarda le strutture dell'azienda, il processo industriale, l'automazione e la tecnologia" conclude Vittorio Albergo.