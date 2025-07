Sostenibilità in Umbria, una nuova edizione di EcoSanFra Festival

Perugia, 7 lug. (askanews) - "In Umbria torna EcoSanFra Festival dal 25 al 27 settembre all'Auditorium San Francesco al Prato di Perugia, la manifestazione che affronta i temi della sostenibilità economica, sociale ed ambientale, celebrando gli 800 anni del Cantico delle Creature, il testo poetico più antico della letteratura italiana. Tanti i temi, con Frate Sole al centro. Dall'energia all'agricoltura, parleremo di salute urbana e parleremo di lotta ai cambiamenti climatici. Tanti gli ospiti, tra cui Stefano Mancuso, divulgatore e scienziato di fama internazionale, Enrico Giovannini, direttore scientifico di Asvis, Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day e Isabella Dalla ragione, che è un'archeologa arborea. E poi, alla fine, parleremo di linguaggio, di linguaggio di pace in tempi di guerra e lo faremo con Paolo Iabichino della Scuola Holden e il padre custode della Basilica di Assisi, Padre Marco Moroni". Lo ha detto Davide Placidi, responsabile organizzativo di EcoSanFra insieme a Maurita Passaquieti. Il festival, che quest'anno è alla sua seconda edizione, è promosso da Mea Concerti con la compartecipazione della Camera di Commercio dell'Umbria e ideato in collaborazione con Fattoria Creativa e Rai Umbria.