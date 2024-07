Sold out al Colosseo per il concerto "Puccini 100 e dintorni"

Roma, 1 lug. (askanews) - Sold out per il concerto-evento "Puccini 100 e dintorni", che si è tenuto ieri sera nel suggestivo Parco archeologico del Colosseo. Oltre 800 spettatori accorsi per applaudire le note delle indimenticabili opere pucciniane, in uno scenario mozzafiato, quello del Tempio di Venere e Roma, situato proprio di fronte al Colosseo.

La serata, organizzata in occasione del centenario dalla scomparsa del grande compositore Giacomo Puccini, è stata presentata dalla conduttrice Rai Lorena Bianchetti e ha visto alternarsi sul palco artisti quali Edoardo Sylos Labini, gli attori del "Teatro della Pergola" di Firenze, Filippo Lai e Francesco Grossi, e cantanti solisti scelti tra le eccellenze del panorama nazionale ed internazionale: il basso georgiano George Andgulazde, il tenore Marcelo Alvarez e il soprano Maria Grazia Schiavo, con la partecipazione straordinaria dell'InCanto Quartet formato da Francesca Romana Tiddi, Laura Celletti, Rossella Ruini e Laura Coticelli.

L'evento, ideato e promosso dall'Associazione Orchestra da Camera Lucana, con l'approvazione del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane e la gentile collaborazione della Direzione del Parco archeologico del Colosseo, ha visto nel ruolo di direttore artistico il M° Pasquale Menchise, eccellenza del panorama musicale italiano, che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Luis Bacalov, Placido Domingo, Franco Battiato, Katia Ricciarelli, Cheryl Nickerson, Akiko Nakajima e tanti altri. Ed è stato proprio il M° Menchise a dirigere l'Orchestra di 48 elementi (frutto della collaborazione tra l'Orchestra Sinfonica Lucana e quella "Domenico Scarlatti" di Pistoia), che ha magistralmente eseguito i brani più celebri del repertorio pucciniano: da Manon Lescaut a La Bohème, da Tosca a Turandot. In una commistione dal sapore pop, il programma è poi proseguito sulle note di Morricone, Piazzolla, Gershwin e Paul McCartney, con l'indimenticabile Let It Be, eseguiti dalle InCanto Quartet. Gran finale con tutti gli artisti sul palco in una bellissima versione corale de 'O sole mio, arrangiata dal M° Menchise.