Sneakers innovative, Fessura lancia seconda campagna crowdfunding

Milano, 11 dic. (askanews) - Una Pmi innovativa che opera nel settore delle calzature: Fessura è un'azienda marchigiana che produce sneakers high-tech e performanti, nata come "officina sperimentale di idee e creatività" che vuole interpretare la contemporaneità attraverso prodotti brevettati e sostenibili. E per crescere ha deciso di intraprendere nuovamente un percorso di equity crowdfunding, con l'obiettivo di raccogliere 1,6 milioni di euro.

"Per noi - ha detto ad askanews Andrea Vecchiola, co-fondatore e direttore generale di Fessura - è un secondo crowdfunding, il primo è stato effettuato nel 2021, sempre sulla piattaforma MamaCrowd. Noi abbiamo una visione un po' differente rispetto alla classica azienda di calzature, cioè l'idea è quella di aprire il capitale della società per portare risorse, ma anche competenze, per strutturare una società a livello manageriale in maniera differente rispetto a quello che magari viene fatto sul calzaturiero, ecco, quindi poter scalare in modo diverso, ampliando la compagine sociale e comunque avendo dei fondi a disposizione che ci permettano di crescere in maniera più veloce".

In questa seconda campagna, Fessura punta ad accelerare la sua crescita facendo leva sugli asset per consolidare il mercato Europeo oltre ad espandere quelli negli Stati Uniti e in Asia. Nell'ottica anche di rappresentare il modo in cui sta cambiando il settore della calzatura.

"Diciamo che il post Covid - ha aggiunto il manager - ha accelerato un percorso che è quello della ricerca di prodotti che uniscono il design alla funzionalità. Quindi c'è un consumatore molto più accorto che è alla ricerca di prodotti che non esprimono solamente un tratto di design. Per questo secondo la nostra visione la moda funzionale è il futuro ed è quello sul quale noi abbiamo sempre puntato".

E le ambizioni di Fessura sono quelle di imporsi nel sistema della moda, proprio per le caratteristiche specifiche del progetto che la Pmi porta avanti.

"Crediamo che ce ne siano pochi di brand di moda funzionale nella calzatura nel nostro Paese - ha concluso Andrea Vecchiola - e, perché no, vogliamo ambire a essere riconosciuti come quel brand di moda funzionale che viene dall'Italia".

La prima campagna di crowdfunding del 2021, che aveva raccolto oltre un milione e mezzo di euro, ha permesso di arrivare a un aumento dell'80% del fatturato nel 2022, oltre i 3,4 milioni, e sta portando oltre i 4,5 milioni quello del 2023.