'Six Nations: full contact': il rugby come non si era mai visto

Roma, 18 gen. (askanews) - Il più grande torneo di rugby al mondo come non lo si era mai visto. E' stato lanciato il trailer di "Six Nations: Full Contact", in uscita su Netflix il prossimo 24 gennaio, è la nuova serie dedicata al Guinness Sei Nazioni.

Un dietro le quinte intimo ed esclusivo dai raduni, dagli spogliatoi e dalla vita quotidiana dei migliori rugbisti del panorama europeo, mischie, placcaggi e mete come mai si erano viste prima d'ora, anticipate dal trailer ufficiale rilasciato da Netflix.

Dai produttori di Drive to Survive, la celeberrima serie pluristagionale dedicata alla Formula 1, un nuovo, emozionante sguardo esclusivo all'interno del Torneo che, dal 1883, mette di fronte i migliori atleti del rugby europeo.

Italia, Scozia, Inghilterra, Galles, Francia e Irlanda hanno aperto le proprie porte alle telecamere per un racconto esclusivo, realistico ed a tratti brutale del Torneo 2023, a pochi giorni dal calcio d'inizio di una nuova, affascinante edizione.