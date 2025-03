Sisma in Myanmar, l'India invia aiuti aerotrasportati

Roma, 29 mar. (askanews) - L'India ha inviato aiuti al Myanmar (Birmania) devastato dal terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito la regione centrale del paese, vicino Mandalay. Nelle immagini diffuse dal ministero degli Esteri indiano, i materiali di soccorso inviati da un aereo dell'Aeronautica militare indiana atterrato a Yangon, la grande metropoli portuale nel sud del Myanmar.

Il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar ha dichiarato che nell'aereo da trasporto militare C-130 sono state caricate diverse tonnellate di kit igienici, coperte, pacchi alimentari e altri beni di prima necessità. "Anche una squadra di ricerca e soccorso e un team medico stanno accompagnando questo volo", ha aggiunto. "Continueremo a monitorare gli sviluppi e seguiranno altri aiuti". L'India condivide con il Myanmar un confine orientale lungo oltre 1600 km.

Il capo della giunta militare birmana, Min Aung Hlaing, ha lanciato un appello per ricevere gli aiuti internazionali. Si tratta di un fatto eccezionalmente raro per il regime birmano, molto chiuso e che in passato ha rifiutato aiuti dall'estero anche in occasione di altri disastri naturali. Un indicatore della gravità della catastrofe, che secondo le cifre ufficiali finora disponibili ha ucciso più di 1000 persone, anche se si temono bilanci finali molto più alti, a causa della potenza del terremoto e della povertà del paese.