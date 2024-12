Ginevra, 9 dic. (askanews) - Volker Turk, capo delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha dichiarato che qualsiasi transizione politica in Siria dopo la caduta del presidente Bashar al-Assad deve includere la responsabilità per i crimini commessi sotto il suo governo.

Durante una conferenza a Ginevra Turk ha affermato inoltre che

"devono essere prese tutte le misure per garantire la protezione di tutte le minoranze e per evitare rappresaglie e atti di vendetta".