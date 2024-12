Siria, cancelliere Scholz: "La caduta di Assad è una buona notizia"

Berlino, 9 dic. (askanews) - La fine del regime di Bashar al-Assad in Siria è "una buona notizia". Lo ha affermato in conferenza stampa a Berlino il cancelliere tedesco Olaf Scholz, esortando la comunità internazionale a trovare una soluzione politica del conflitto nel Paese mediorientale.

"I nostri pensieri oggi vanno a tutte le vittime del regime di Assad, a coloro che sono stati brutalmente assassinati, a coloro che sono stati torturati e a coloro che sono fuggiti. Negli ultimi anni, il popolo siriano ha vissuto terribili sofferenze sotto Assad. Ecco perché la fine del regime di Assad è una buona notizia".

"Nessun Paese è il cortile dell'altro, le interferenze illegittime di terzi devono finire e la Siria deve vivere in pace con i suoi vicini. Un dialogo nazionale globale, un processo di transizione ordinato e pacifico e, in definitiva, una soluzione politica al conflitto in Siria sono possibili".

"Insieme ai partner internazionali e sulla base delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Germania darà il suo contributo".