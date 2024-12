Damasco, 20 dic. (askanews) - Un convoglio di veicoli con targhe giordane e bandiera americana è parcheggiato al Four Seasons Hotel di Damasco. Una delegazione statunitense è arrivata venerdì presso il quartier generale di Al Jolani, leader della coalizione che ha preso il potere in Siria, in un grande albergo della capitale, per il primo contatto faccia a faccia tra Washington e le nuove autorità, hanno segnalato i giornalisti dell'AFP.