Sinner e gli azzurri della Coppa Davis al Quirinale, con l'Insalatiera

Roma, 1 feb. (askanews) - La squadra azzurra vincitrice della Coppa Davis seduta in prima fila al Quirinale per l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oltre a Jannik Sinner, trionfatore anche agli Australian Oper, ci sono i vincitori dell'Insalatiera - esposta in bella mostra - convocati a Malaga da capitan Filippo Volandri: Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Simone Bolelli, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori. E c'è anche Matteo Berrettini, in prima fila, insieme al team azzurro.

In elegante divisa nera, cravatta con stilizzata la Coppa Davis, i giocatori sono accompagnati anche dal presidente Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, dai due vicepresidenti Gianni Milan e Raimondo Ricci Bitti, dai consiglieri della Fitp. Presenti il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente del Coni Giovanni Malagò e l'ambasciatore del tennis italiano nel mondo, Nicola Pietrangeli.