Simiani (PD): Sul codice appalti ascoltare le imprese

Roma, 11 set. (askanews) - "Abbiamo preferito non presentare una nostra risoluzione sul codice degli appalti perché vogliamo innanzitutto ascoltare le imprese e i sindacati. Oggi questo tagliando va fatto, ci sono elementi da discutere nel rapporto con le imprese, i professionisti e gli enti locali, ma è importante ascoltare". Lo ha detto Marco Simiani, Capogruppo PD Commissione Ambiente Camera, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. "E' un progetto di revisione sul quale non possiamo più sbagliare - ha continuato - le regole del gioco devono valere per tutti e dobbiamo essere attenti affinché ci sia una crescita anche in termini di concorrenza e di distribuzione della ricchezza. Il subappalto a cascata va cambiato, va trovata una soluzione alternativa. Un codice di appalto può dare opportunità di crescita importanti e aprire un confronto sul mercato: la questione delle soglie è un tema centrale da dover rimettere in campo. Altro punto centrale è la qualificazione delle imprese: le certificazioni SOA sono state una grande opportunità per il mondo imprenditoriale, tuttavia esiste un mondo che oggi non è rappresentato e non ha la possibilità di essere qualificato, pensiamo alle piccole imprese come quelle artigiane. Dobbiamo impegnarci per professionalizzare e responsabilizzare il sistema delle imprese".