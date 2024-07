SIMEST-MAECI: Presentata la "Misura Africa"

Roma, 24 lug. (askanews) - Con un intervento del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, è stata presentata oggi alla Farnesina la "Misura Africa", riserva da 200 milioni di euro di finanza agevolata nell'ambito del Fondo 394, strumento gestito da SIMEST (Gruppo CDP) in convenzione con il MAECI. Abbiamo parlato con Regina Corradini D'Arienz, Amministratore Delegato SIMEST:

"Oggi presentiamo la Misura Africa che è una misura che abbiamo creato insieme al Ministero con la finalità di supportare le imprese italiane che esportano verso l'Africa e che importano dall'Africa. È un'innovazione molto importante vista la centralità dell'Africa in quelle che sono le risorse minerarie e critiche per la transizione green. Riteniamo che l'opportunità del continente sia grande, ci auguriamo che le imprese possano maggiormente usufruirne. Questa misura è dedicata anche a tutte le imprese che fanno parte di filiere e non esportano ed importano ancora, ma fanno parte di filiere di esportazione. Vogliamo assistere le imprese in Africa, abbiamo la nostra sede al Cairo, non siamo da soli, crediamo nella cooperazione sistemica, l'intero sistema Paese deve essere vicino all'imprese, soprattutto le PMI, con noi al Cairo si sono l'ambasciata, CDP, Sace e ICE, un intero sistema paese che vuole affiancare le imprese".

È poi intervenuto Pasquale Salzano, Presidente SIMEST:

"La Misura Africa arriva dopo una serie di altre misure ed occasioni dal governo italiano e dalla Farnesina. Abbiamo iniziato a gennaio con il vertice Italia-Africa, poi a maggio con il foro del dialogo imprenditoriale Italia-Africa, per poi arrivare ad oggi ad una misura veramente concreta. Abbiamo rilevato che SIMEST produce circa lo 0,5% del PIL italiano, con un incremento del PIL italiano del 0,5% grazie all'export generato dalle nostre imprese".

Un'operazione che partirà il 25 luglio con una duplice finalità: supporto per la realizzazione di investimenti per lo sviluppo e l'innovazione delle imprese italiane con interessi in Africa e attrazione di investimenti italiani verso i Paesi Africani.