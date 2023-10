Siliquini (SItI): prevenzione pilastro per sostenibilità del Ssn

Cernobbio, 13 ott. (askanews) - "La prevenzione è il pilastro vero per la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale. Sappiamo che la popolazione invecchia, e quindi si ammala di più, fortunatamente abbiamo farmaci straordinari che mantengono in vita persone che una volta, malate di quelle stesse malattie, morivano. Tutto questo ha un costo che non diventa più sostenibile. L'unico modo è non fare ammalare le persone o farle ammalare il più tardi possibile, e in questo la prevenzione gioca un ruolo straordinario". Lo afferma ad askanews Roberta Siliquini, presidente della Società Italiana d'Igiene, intervenendo a margine della Conferenza Nazionale Straordinaria di Sanità Pubblica della SItI in corso a Villa Erba, a Cernobbio, sulle rive del lago di Como.

"Prevenzione primaria, sia delle patologie cronico-degenerative con adeguati stili di vita, che delle patologie infettive con le vaccinazioni. Prevenzione primaria che significa screening - sottolinea ancora la presidente SItI -. Per fare cio la Società Italiana d'Igiene deve lavorare in sinergia con le altre società scientifiche, con il territorio, con i distretti, con il Ministero, per creare dei percorsi organizzati di prevenzione vicini ai cittadini", conclude Siquilini.