Sicurezza sul lavoro, Munaro (VVF): prevenzione fondamentale

Roma, 21 feb. (askanews) - "L'attività dei Vigili del Fuoco arriva laddove fallisce una attività di prevenzione, quindi è importante che questo convegno metta a confronto le varie amministrazioni per una prevenzione non documentale e una sicurezza non formale ma sostanziale".

Lo dichiara Loris Munaro, Direttore Interregionale VVF Veneto e Trentino Alto-Adige, presentando il convegno "La Sicurezza sul Lavoro: le Imprese e la PA assieme per una Transizione Giusta", in programma a Venezia il primo marzo prossimo promosso da Confindustria Veneto Est.