Show di Geolier: prima spettacolo di droni e poi vola sul pubblico

Milano, 26 lug. (askanews) - Geolier ha riservato uno show pieno di sorprese ai suoi fan di Napoli. Durante il concerto all'Ippodromo di Agnano il cantante ha stupito i fan con uno spettacolo di droni, in cui è comparso anche un Maradona fatto di luci, per annunciare il suo prossimo concerto il 26 giugno 2026 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Poi il rapper si è alzato in volo, cantando mentre sorvolava il pubblico più distante dal palco.

Durante la serata sono saliti sul palco con lui amici e artisti: SLF, Luché, Lazza, Rocco Hunt. Ad accompagnarlo durante tutto lo show un'orchestra di 23 elementi e la sua band: Guido Della Gatta alla chitarra, Vicky Landolfi alla batteria, Christian Capasso al basso, Nicola Abate alle tastiere, e il fidato Poison Beatz in consolle.