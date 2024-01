Shoah, Schlein: no a chi vuole riscrivere la storia

Milano, 27 gen. (askanews) - Nel 'giorno della memoria è doveroso ricordare che quelle vicende rappresentano "la pagina più cupa della nostra storia" e che è in atto un "tentativo pericoloso a cui assistiamo spesso di riscrivere pagine della nostra storia". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando a Cassino.

"Cassino è il dovere della memoria, un ricordo doloroso a 80 anni dai bombardamenti che l'hanno distrutta". La città laziale rappresenta "la scelta naturale per iniziare un viaggio simbolico. Vogliamo un'Europa che non dimentica". Il ricordo per le vittime della shoah, è un "patrimonio di consapevolezza che tutti e tutte devono proteggere".