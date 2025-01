Shoah, Mattarella: no a sconforto, fiducia in giovani e Costituzione

Roma, 28 gen. (askanews) - "Cari sopravvissuti ci troviamo qui al Quirinale, con le più alte cariche dello Stato, non soltanto per ricordare, ma per ribadire solennemente il nostro inderogabile impegno affinchè simili atrocità si ripresentino". È l'appello rivolto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per il Giorno della memoria.

"Abbiamo fiducia nei giovani, a cui voi avete consegnato la vostra testimonianza di dolore e di impegno, rafforzando la loro sete di giustizia e di eguaglianza - ha detto il capo dello Stato -. Abbiamo fiducia nei valori consacrati nella nostra Costituzione repubblicana, che respinge con fermezza le discriminazioni e l'intolleranza. Abbiamo fiducia nella vigilanza attiva delle forze politiche e sociali che, al di là delle legittime differenze, sono unite nel ripudio delle parole e dei gesti di morte. Non cediamo allo sconforto".

"Abbiamo fiducia nel futuro dell'umanità, nella saggezza dei popoli, nella determinazione di tante donne e tanti uomini in grado di impedire con onestà e coraggio, che forze oscure possano prevalere sull'aspirazione naturale dell'umanità alla pace, alla giustizia, alla fratellanza", ha concluso.