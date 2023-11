Sfera Ebbasta annuncia il nuovo album X2VR a Milano

Milano, 14 nov. (askanews) - I leak che nelle ultime settimane hanno monopolizzato le community lo lasciavano presagire, ora l'annuncio ufficiale è arrivato per davvero: nel clou della Special Night (prodotta da Vivo Concerti in collaborazione con Universal Music Italia, Island Records e Thaurus Live) che ieri sera ha infiammato l'Allianz Cloud Milano, Sfera Ebbasta ha svelato l'imminente release dell'atteso nuovo album, X2VR.

X2VR uscirà venerdì 17 novembre per Island Records: Sfera torna alle origini proponendo il secondo capitolo di una saga che ha mosso i primi passi nel 2015 con XDVR e che ha lasciato un segno indelebile nella storia della trap e tra i suoi milioni di fan. Gli stessi fan che Sfera Ebbasta, in un Allianz Cloud sold out, ha voluto con sé per dare un primo assaggio live del nuovo progetto discografico.