Servizi, Renzi: il governo dica se ha autorizzato le intercettazioni

Milano, 17 mar. (askanews) - "Dai verbali che si leggono in queste ore sulla vicenda Equalize, emerge un quadro sconcertante, un quadro di relazioni tra questa azienda privata e i Servizi segreti, cioè l'intelligence di questo Paese, ed emerge un quadro di intercettazioni o comunque interrogazioni abusive di banche dati che in un paese civile non si possono fare".

Lo ha affermato l'ex premier Matteo Renzi, a margine di un evento a Milano per presentare il suo libro 'L'influencer', sottolineando che "la colpa della politica è che il governo Meloni ha messo alla guida dell'autorità nazionale per la cyber security un bravissimo prefetto che in vita sua si è occupato di tutto tranne che di queste robe, cioè ha messo una persona che non è la persona giusta. Io nel libro propongo Nicola Gratteri, perché almeno è uno che di queste cose sa di cosa si parla, invece Meloni ha messo l'amichetto di Mantovano perché questo è un governo che mette gli amichetti e non mette le persone competenti".

Secondo lei serve una commissione d'inchiesta parlamentare? "Questa era un'ipotesi che noi avevamo fatto, ma la vera domanda è su Equalize. Che cosa sta succedendo in questo Paese?", si chiede Renzi citando anche il caso Paragon e le intercettazioni ai danni del direttore di Fanpage: "C'è una dichiarazione criptica di Giorgia Meloni nel giugno 2024, perché c'è Fanpage che fa un'inchiesta giornalistica sui giovani di Fratelli d'Italia e scopre delle cose. Giorgia Meloni, arrabbiata da Bruxelles dice 'Se adesso questo è uno strumento di lotta politica allora cambia tutto'.

A distanza di sei mesi il direttore di Fanpage, improvvisamente viene avvisato da WhatsApp che il suo telefonino è stato intercettato con un Trojan ed è una cosa enorme, gravissima. Io non dico che è stato il governo, io metto in fila le cose e dico: la presidente del Consiglio a giugno 2024 dice questo, domando, è stato il governo ad autorizzare l'intercettazione preventiva? Sì o no? Perché soltanto due persone possono firmare questa intercettazione, o Giorgia Meloni o Alfredo Mantovano. Abbiamo chiesto di sapere se questo è accaduto o no, ma è possibile che ne parli solo io? Ma di queste robe è possibile che in questo Paese ne parli soltanto io?".