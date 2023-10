Serial Cleaner, il progetto per rilanciare settore delle pulizie

Roma, 04 ott. (askanews) - Gli anni del COVID hanno cambiato vecchie abitudini e fatto riscoprire nuovi settori. Tra i più rivalutati, c'è sicuramente quello delle pulizie professionali che, in Italia, muove un giro d'affari da 21 miliardi di euro, con un aumento del fatturato del 40% dal 2020 ad oggi, oltre ad occupare più di 600.000 persone nel Paese.

Per incentivare la preparazione e la formazione degli imprenditori operanti nel mondo delle pulizie professionali, l'imprenditore Luigi Marfella, ha fondato Serial Cleaner, un progetto nato per trasmettere gli strumenti necessari per agire con successo nel mercato delle pulizie: "Serial Cleaner ha l'obiettivo di formare gli imprenditori del pulito. Avere accesso al mondo delle pulizie è molto semplice, noi vogliamo dare degli spunti validi per far conoscere agli imprenditori di settore tematiche come il marketing d'azienda, come vendere il prodotto o il servizio".

Il progetto Serial Cleaner di Luigi Marfella contribuisce, non solo alla formazione dei nuovi imprenditori nel mondo delle pulizie professionali, ma alla costituzione di una nuova visione imprenditoriale di settore: "Il nostro mercato può migliorare se interviene anche lo Stato; si deve lavorare ad una proposta di legge per alzare la qualità e la preparazione di coloro che operano nel settore. Se viene riconosciuta la professione, sicuramente verrà pagata anche di più".

Oltre al corso, Serial Cleaner prevede anche un blog, in cui vengono pubblicati i trend e le novità di interesse per chi opera nel mondo delle pulizie, un canale YouTube, un gruppo Facebook, nei quali gli imprenditori possono confrontarsi liberamente con i colleghi del settore. Marfella, infine, per delineare una visione imprenditoriale per il futuro delle pulizie professionali in Italia, ha pubblicato il libro "Ripulisci la tua impresa di pulizie", offrendo consigli pratici e strategie per prosperare nel settore.