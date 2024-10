Sergio Mattarella alla proiezione del film C'è ancora domani

Roma, 23 ott. (askanews) - Il Presidente Mattarella ha assistito alla proiezione del film "C'è ancora domani", in occasione dell'80° anniversario dell'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali, presenti anche Paola Cortellesi e il cast del film.

"Non è mai accaduto che un Presidente della Repubblica presenziasse all'anniversario dell'Anica, l'associazione che unisce le industrie del cinema e dell'audio visivo. E io sono commosso che lei abbia accetto l'invito per questi 80 anni e ringrazio anche il ministro Giuli. L'Associazione è in grande crescita, c'è stato il raddoppio delle aziende associate una avanzata promettente". Così Francesco Rutelli presidente di Anica aprendo l'evento per l'anniversario dell'associazione alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella.

"In questa sala ci sono 11 premi Oscar", ha aggiunto invitando la platea a tributare un applauso.