Senato illuminato di blu per Giornata consapevolezza dell'autismo

Roma, 3 apr. (askanews) - Nella serata di martedì 2 aprile 2024 la facciata di Palazzo Madama, a Roma, è stata illuminata di blu per la Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo.

"Nell'anno della Presidenza italiana, abbiamo organizzato per la prima volta nella storia del G7 una riunione ministeriale dedicata alla disabilità e all'inclusione - ha detto sui social la premier Giorgia Meloni - una novità di cui vado molto fiera e dal cui dibattito spero possano uscire importanti risultati. In questo giorno lasciatemi però inviare un abbraccio speciale alle famiglie e alle persone con disturbi dello spettro autistico per il coraggio con il quale affrontano la vita ogni giorno, così come desidero inviare tutta la mia riconoscenza alle organizzazioni del Terzo Settore, alle istituzioni che lavorano per la ricerca e le terapie e agli operatori e volontari che con spirito di umanità e senso di generosità sono quotidianamente i prima linea, al fianco di chi ha più bisogno. Ogni piccolo nostro gesto può fare la differenza".